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Konya’da çoban köpekleri yarıştı

Konya’da festival kapsamında düzenlenen ’Yerli Irklar Irk Standartları’ yarışmasında Türkiye geneli 420 çoban köpeği dereceye girmek için yarıştı.

15 Eylül 2019 Pazar 17:34
Konya’da çoban köpekleri yarıştı

Konya’da festival kapsamında düzenlenen ’Yerli Irklar Irk Standartları’ yarışmasında Türkiye geneli 420 çoban köpeği dereceye girmek için yarıştı.


Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen yarışma 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Parkında gerçekleştirildi. Yarışmaya Türkiye’nin birçok ilinden katılım sağlanırken, Erzurum, Sivas, Balıkesir, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray gibi çevre illerden katılım yoğundu. Yarışmada, Kangal, Akbaş, Malaklı ve Anadolu Çoban Köpeği cinsi yaklaşık 300 köpek yarıştı. Irk ve yaşlarına göre farklı kategorilerde yarıştırılan köpeklerden dereceye girenlere madalyaları verildi.


Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu organizatörü Akif Metin, bu organizasyonları gerçekleştirerek insanları bir araya getirmeye çalıştıklarını ve düğün havasında seçtikleri köpekleri ödüllendirdiklerini söyledi. Asıl amaçlarının çoban köpeklerini dünyaya tanıtmak olduğunu ifade eden Metin, "Şu an 400’e yakın kayıt yapıldı, 4 ırkta yarışılacak. Kangal, Akbaş, Malaklı ve Anadolu Çoban Köpeği. Yarışmamıza Erzurum, Kayseri, Antalya, Bursa, İstanbul, Ankara, Nevşehir ve Aksaray’dan çoban köpeği yarışmamıza katılım oldu" dedi.


Yarışmaya Ankara’dan gelen Cemil Özkan, dereceye girmekten önce köpekleri göstermenin önemli olduğunu ifade etti. Yarışmada ikinci olduklarını belirten Özkan, "Güzel bir duygu buraya gelip hayvanlarımızı tanıtmak, özellikle saf kan malak ırklarını göstermek. Köpeği yavruyken bir arkadaşımızdan aldık. Koyun sürüsünün arkasında büyüdü. Kemik yapısının en iyi olmasının en büyük etkenlerin birisi sürekli doğada gezdiği için yapısı gayet düzgün oldu ve büyüdü. Yani bahçelerde falan büyüyen köpeklerde kemik bozukluğu oluyor zaten. Genelde mamalarla besliyoruz hatta eski tabirle ’zavar’ yani arpa unuyla kemik suyunu karıştırarak çok güzel bir besin elde ediyoruz hayvanlarımız için. Yarışmalar için küçük çaplı da olsa gezintilerle köpeğimizi hazırladık" diye konuştu.


Diğer illerden gelen izleyiciler ise köpekleri çok sevdiklerini ve izlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yarışmayı, Ziya Ünal’ın ’Leon’ isimli Anadolu Çoban Köpeği birinci olarak tamamladı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 17:34
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