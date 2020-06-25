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Aktüel

Konya'da bir mahallede uygulanan karantina kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 10:44:34 -
Konya'da bir mahallede uygulanan karantina kaldırıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeş Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eldeş Mahallesi'nin, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, karantina uygulamasının 25 Haziran tarihinden itibaren kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan kararın ardından jandarma ekiplerinin de mahalleye giriş ve çıkışları serbest bıraktığı görüldü.

Eldeş Mahallesi, 11 Haziran'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

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