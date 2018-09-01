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Konya'da bir hafta arayla ikinci fabrika yangını!

Konya'da Kurban Bayramı'nın 4. günü Mar-San Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki 7 iş yerine sıçrayan yangın, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından söndürülmüştü. Aynı sanayi sitesindeki bir başka fabrikada bugün çıkan bir yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

01 Eylül 2018 Cumartesi 20:50
Konya'da bir hafta arayla ikinci fabrika yangını!

Konya'da bir sanayi sitesindeki plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Merkez Karatay ilçesinde bulunan Mar-San Sanayi Sitesi'ndeki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinin önünde bulunan malzemelerin tutuşması sonucu başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangında fabrika kısmen zarar gördü.

Kurban Bayramı'nın 4. günü aynı sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki 7 iş yerine sıçrayan yangın, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından söndürülmüş, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangına ilişkin Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan bilgi almıştı.

Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı sanayi sitesinin güvenlik görevlisi Adem B, tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 20:50
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