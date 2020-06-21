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Aktüel

Konya’da bir evden yoğurt ve peynir çalan şüpheli yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde girdiği bir evden 2 adet 5 kiloluk yoğurt ve 7 kiloluk peynir çalan hırsızlık şüphelisi, polisin kamera kayıtlarını incelemesinin ardından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 15:55:24 -
Konya’da bir evden yoğurt ve peynir çalan şüpheli yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde girdiği bir evden 2 adet 5 kiloluk yoğurt ve 7 kiloluk peynir çalan hırsızlık şüphelisi, polisin kamera kayıtlarını incelemesinin ardından yakalandı.


Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ereğli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’ndeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden 2 adet 5 kiloluk yoğurt ve 7 kilogram peynirin çalınması üzerine Ereğli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Mahallede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin evine baskın düzenleyen polis, hırsızlık şüphelisi B.Ç.’yi (21) gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, çalınan yoğurt ve peynirler de ele geçirildi. Peynir ve yoğurt sahibine teslim edilirken, şüpheli B.Ç. gözaltına alındı.

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