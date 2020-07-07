Konya'da biçerdöverle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden biri ağır, 3 kişi yaralandı.
Serkan Kestek (30) idaresindeki 33 NDZ 90 plakalı otomobil, Ankara-Aksaray kara yolunun 102. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 31 17-315 plakalı biçerdöver ile çarpıştı.
Kazada sürücü Serkan Kestek ile otomobilde bulunan eşi Elif (25) ve 3 yaşındaki çocukları Gözde Nur Kestek yaralandı.
Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Sürücü Kestek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Biçerdöver sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.