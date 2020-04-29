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Aktüel

Konya'da ata çarparak devrilen tırın sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-04-29 23:48:34 -
Konya'da ata çarparak devrilen tırın sürücüsü öldü

KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde yola çıkan ata çarparak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Veysal Berk (64) idaresindeki 35 BES 91 plakalı tır, Konya - Ankara kara yolunun 135. kilometresi Ömeranlı Mahallesi yakınlarında yola çıkan ata çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki bariyerlere de vurarak yola devrilen tırın sürücüsü Berk, aracın içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Berk’in cesedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tırın çarptığı at telef oldu, kara yolu bir süre trafiğe kapandı.



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