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Aktüel

Konya'da 95 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:42:23 -
Konya'da 95 kilogram kubar esrar ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'nın Doğanhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 95 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İlçeye bağlı Başköy Mahallesi’nde yasa dışı kenevir yetiştirildiği ihbarı alan İl Jandarma ve Doğanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tarlada yaklaşık 1 ay süreyle fotokapan adı verilen cihazlarla teknik takip yaptı.

Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen ekipler, tarlada 95 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Şüpheli R.M. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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