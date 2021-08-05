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Gündem Konya'da 7 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Konya'da 7 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Konya'da 7 kişiyi gözünü kırpmadan katleden cani, olay yerine uzlaşmak için gittiğini ileri sürerek, üzerine yürüdükleri için silahını ateşlediğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 13:05:00 - 2021-08-05 13:25:49
Konya'da 7 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Geçen hafta cuma günü saat 19.00 sıralarında, Konya’nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta bulunan Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine gelen, 2010 yılından beri 'kedi' meselesinden husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in yakındaki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun (33), bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti.

Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (62), çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede, Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini saptadı.

İfadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Mehmet Altun'un ilk ifadesinde, Dedeoğulları'nın evine, mayıs ayında çıkan kavga nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan ablası Ayşe Keleş, halen tutuklu olan eniştesi Lütfi Keleş ve diğerleri hakkındaki şikayetlerinden vazgeçip, uzlaşma sağlamak için gittiğini öne sürdüğü belirtildi.

Kendisini 'belediye yetkilisi' olarak tanıtıp aile fertlerini bahçeye davet ettiğini, konuşma sırasında yüzündeki cerrahi maskeyi indirmesi üzerine ailenin kendisini tanıyıp tepki gösterdiğini belirten Altun, “Uzlaşma sağlamak için eve gittim. Önce kendimi belediye yetkilisi olarak tanıttım. Maskeyi indirince beni tanıdılar. Beni tanıdıktan sonra üzerime yürüdüler. Ben de tabancamı çıkartıp, ablam ve eniştem hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmelerini söyledim. Şikayetten vazgeçmeleri için kendi hazırladığım evrakı imzalamalarını istedim. Uzlaşmak için gitmiştik. Tepki gösterip üzerime yürümeleri nedeniyle ateş edip hepsini öldürdüm. Arkamda iz bırakmamak için yerde yattıkları sırada tekrar ateş edip, güvenlik kamera kayıtlarının silinmesi için de evi ateşe vermek istedim." dediği bildirildi.

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Yorumlar

Myavuz

Sayın gazete yetkilileri öldürülenlerin durumunu komşularından bi sorun! Katil haklıdır demiyorum ama öldürülenlerin pacasindan akanlari da görün. Konyaliyim. Öldürülenlerin karşı tarafa yaptıklarını, diğer komşulara yaptıklarını araştırın.
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Mardinli hoca

Yalan söyliyor bu cani kadınları niye öldürdün hey cani?Bunun cezası ikdam
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