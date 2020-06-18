  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya'da 3 evde uygulanan karantina kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:33:40 -
Konya'da 3 evde uygulanan karantina kaldırıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi'ndeki 3 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Beykonak Mahallesi'ndeki 3 evde 7 Haziran'dan bu yana uygulanan karantina, sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle İlçe Hıfzısshha Kurulunun kararıyla kaldırıldı.

Yine aynı mahalle için uygulanan giriş-çıkış kısıtlaması da sona erdi.

Kararın ardından jandarma ekiplerinin mahalleye giriş ve çıkışları serbest bıraktığı görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı