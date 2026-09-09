Konya'da 1,4 kilometrelik Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı hizmete açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Adliye ile Şehir Hastanesi arasındaki 1,4 kilometrelik tramvay hattını törenle hizmete açtı. Adliye'den Şehir Hastanesi'ne kadar tramvayla gelen Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokolle birlikte tören alanına gelerek hattın açılışını yaptı.

Altay, yeni hattın karşıladığı ihtiyacı şu sözlerle anlattı: "Özellikle bölge esnafımızın uzun süredir beklediği, Şehir Hastanesi'ne gelen vatandaşlarımızın aktarma yaparak gelmek zorunda olduğu bir işi neticelendirdik."

Konya, Anadolu'da raylı sistemi kullanan ilk şehir. Altay'ın verdiği bilgiye göre 1980'li yılların sonunda başlayan çalışmalarla bugüne kadar 27 kilometrelik hat yapıldı.

Toplam proje 21,1 kilometre, bedeli 20 milyar TL'nin üzerinde

Açılan bölüm; Alaaddin-Şehir Hastanesi, Şehir Hastanesi-Sanayi ve Stadyum hatlarından oluşan 21,1 kilometrelik projenin ilk parçası. Şehir Hastanesi'nden Yeni Sanayi Alanı'na uzanan 10 kilometrelik kısmı Büyükşehir Belediyesi üstlendi; ray işlemleri tamamlandı, direkler dikildi, tellerin gerdirilmesi sürüyor.

Yeni Sanayi-Stadyum bölümündeki çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. TÜMOSAN Kavşağı'nda köprülü kavşak inşa ediliyor; Aksaray Yolu Köprülü Kavşağı'nda köprünün yıkılıp revize edilmesine yönelik yan yol çalışmaları, Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Yurtlar Bölgesi'nde köprü kirişleri, Otogar Kavşağı ile raylı sistemin yer altına alındığı Barış Caddesi Kavşağı'nda da ayrı çalışmalar devam ediyor. Altay, "Toplam bedeli 20 milyar liranın üzerinde olan bu çalışmalar tamamlandığında Stadyum'dan başlayıp Şehir Hastanesi ve Adliye'ye kadar kesintisiz 21.1 kilometrelik yeni bir raylı sistem hattını şehrimize kazandırmış olacağız" dedi.

Bakanlıkla yürütülen projeler bu hatla sınırlı değil. Fetih-Ahmet Özcan Caddesi, Şehir Caddesi, Sivaslı Ali Kemal Caddesi, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi ve Çevre Yolu güzergahındaki 19 kilometrelik raylı sistem çalışmasında son aşamaya gelindi; Altay, oradaki imalatlara bir an önce başlamayı hedeflediklerini söyledi. Fırat Caddesi'nden Beyhekim Hastanesi ve Barış Caddesi üzerinden ilk etapta Kent Plaza Alışveriş Merkezi'ne, sonrasında YHT Gar'a uzanacak yaklaşık 19 kilometrelik bir başka hat için de Dünya Bankası ile ilgili süreçler takip ediliyor.

KONYARAY'da Meram Gar-Pınarbaşı arasındaki ilk etap 23 kilometrelik hatta ray imalatları fiziki olarak tamamlandı. Durakların yapımı sürüyor, sinyalizasyon tamamlanacak; belediye bir yandan araç alımı sürecini yürütüyor.

"Hedefimiz olan 114 kilometreye ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Altay, yalnızca Barış Caddesi Tramvayı, KONYARAY ve Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı'nda bile 57 kilometrelik raylı sistem inşa edildiğini, böylece 1980'li yıllardan 2026'ya kadar yapılan 27 kilometrelik ağa neredeyse iki katından fazla ilave yapıldığını vurguladı. Hedeflerinin 114 kilometre olduğunu belirten Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'e Konyalılar adına şükranlarını sundu. Seçim öncesinde kente gelen Uraloğlu'nun kürsüde "Vallahi billahi yapacağız artık" dediğini ve sözünü yerine getirdiğini aktaran Altay, konuşmasını "Sefer bizden zafer Allah'tandır" sözleriyle tamamladı.

Genel Müdür Eyigün, Konya'ya hizmet etmenin kendisi için büyük şeref olduğunu belirtti. Tokyo, Moskova, Paris ve Londra örneklerini veren Eyigün, kentin çizgisel hatlardan halkalar ve ışınsal hatlardan oluşan bir ağa yöneldiğini anlattı; mesafesi kısa olsa da kritik bir halkayı tamamlayan yeni hattı Neil Armstrong'un "Bu, bir insan için küçük, insanlık için büyük bir adımdır" sözüyle tarif etti. Hattın büyük kısmının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını, kendilerinin katkı verdiğini söyleyen Eyigün, 27 kilometrenin üstüne 57 kilometre konulduğunu belirterek 50 kilometreden fazla hattın birkaç yıl içinde birlikte açılmasını diledi.

Konya Valisi İbrahim Akın, hizmete giren hattın hastaneye gelen vatandaşların, sağlık çalışanlarının ve öğrencilerin şehir merkezine ulaşımını konforlu, kesintisiz ve hızlı hale getireceğini söyledi. Akın, hat için "şehrimizi demir ağlarla örecek büyük vizyonun ilk ve en kritik halkasını oluşturmaktadır" ifadesini kullandı. AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da Konya'nın çalışmalarıyla tüm Türkiye'ye örnek bir şehir olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından edilen duayla hattın açılışı yapıldı. Törene AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Mustafa Hakan Özer, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, BBP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Atasagun ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç da katıldı.