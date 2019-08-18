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Konya’da 13.8 milyonluk Sulama Projesinin protokolü imzalandı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında ilçelere yapılacak 11 adet küçük ölçekli sulama projesinin protokolü imzalandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:53
Konya’da 13.8 milyonluk Sulama Projesinin protokolü imzalandı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında ilçelere yapılacak 11 adet küçük ölçekli sulama projesinin protokolü imzalandı.


Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle 8 farklı ilçedeki 11 adet küçük ölçekli sulama projesinin protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOP İdaresinin bölgenin en önemli kurumlarından birisi olduğunu vurgulayarak, bölgenin gelişmesi adına önemli projeleri birlikte yürüttüklerini ve merkezi hükümetin de bu konuda çok büyük desteği olduğunu söyledi.


Sadece sulama alanında değil, mezbaha yapımından kültür merkezi yapımına kadar birçok projeyi KOP İdaresiyle birlikte yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Bu protokol ile 13.8 milyonluk bir kaynak Büyükşehir Belediyemize sulama için aktarılacak. Böylece 2014 yılından bugüne 178 milyon liralık kaynak çiftçimizin damlama sulamaya geçmesi ve sulama projeleri için kullanılırken; toplamda 20 bin hektarlık bir alanın da sulaması gerçekleştirilmiş oldu. Cumhurbaşkanımızın şahsında Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, hükümetimize ve KOP İdaresi Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



"Fazla sulama toprağa zarar veriyor"


Konya havzasında suyun ne kadar kıymetli olduğunun bilinmesi gerektiğini belirten Başkan Altay, “Temel amacımız çiftçimizin bulunduğu yerde daha çok kazanç elde etmesi. Bunun için damlama sulama ve su kontrolü çok önemli. Vahşi sulama toprağımızı çoraklaştırıyor. Fazla sulamanın verimi yükselttiği algısı kesinlikle yanlış. Bunun için Tarım Dairemiz önemli bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Suyu Konya’da ne kadar tasarruflu kullanırsak hem ürünümüzün verimi artacak hem de geleceğimize daha güzel bakacağız. Bu konuda KOP idaresiyle çalışmaya devam edeceğiz. Projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.



"Tarımsal sulama projelerini destekliyoruz"


KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı da, “Konya Kapalı Havzası Türkiye’nin su varlığı açısından en sıkıntılı bölgelerinden birisi. Bu nedenle tarımın sürdürülebilirliği açısından bölgemizde suyun verimli ve tasarruflu kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda 2011 yılından bu tarafa KOP bölgesindeki tarımsal sulamaları destekliyoruz. 2011’den bu yana 778 adet proje bölgemizde gerçekleştirildi. Bu projelere Bölge Kalkınma İdaresi bütçesinden yaklaşık 730 milyon liralık ödenek ayrıldı. 2011-2019 yılları arasında Konya’da yaklaşık 286 proje gerçekleştirmişiz. Bu projelere yaklaşık 300 milyon civarında ödenek aktarıldı. İnşallah 2019 yılı programı kapsamında da bu faaliyetlere Konya Büyükşehir Belediyemizle devam edeceğiz. İmzalanacak projenin Konyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı tarafından 13.8 milyon liraya mal olacak sulama projelerinin protokolü imzalandı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:53
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