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Spor Konya'da "1. Geleneksel Türk Okçuluk Kış Turnuvası" devam ediyor
Spor

Konya'da "1. Geleneksel Türk Okçuluk Kış Turnuvası" devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:16:43 -
Konya'da "1. Geleneksel Türk Okçuluk Kış Turnuvası" devam ediyor

KONYA (AA) - Konya'da Meram Belediyesinin yeni nesillere okçuluğu sevdirebilmek ve teşvik etmek amacıyla düzenlediği "1. Geleneksel Türk Okçuluk Kış Turnuvası" devam ediyor.

Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi'nde gerçekleştirilen turnuvaya minikler, yıldızlar ve gençler karma kategorilerinden 87 sporcu katıldı.

Turnuva gözlemcisi Muhammed Bastem, organizasyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Sporcuların 8-10, 11-13 ve 14-17 yaş gruplarından oluşan üç farklı kategoride yarıştığını belirten Bastem, şunları kaydetti:

"Geleneksel Türk okçuluğu ile ecdadımızın bize bıraktığı mirası burada yaşatıyoruz. Turnuvaya birçok kulüpten katılım gerçekleşti. Biz turnuvaya katılmak isteyip ekipmanı olmayan kişilere de belediyemiz aracılığıyla ekipman sağlayarak, onlara destek olmak istedik."

Gençler 14-17 yaş sıralama atışlarında Hikmet Sena Çoğal birinci, Hüda Özayaz ikinci, Ahmet Kaygıran üçüncü, Erva Nur Üresin dördüncü, Mustafa Fatih Yıldırım beşinci, Furkan Kaygıran altıncı, Muammer Emir Ölmez yedinci ve Ahmet Yasir Demirel sekizinci olarak bir sonraki turda yarışmaya hak kazandı.

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