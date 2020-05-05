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Aktüel

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde mahalle ve sokaklarda hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:24:31 -
Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde mahalle ve sokaklarda hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor. Ekipler, ilçe genelindeki kaldırım ve yol kenarlarındaki yaban otlarını temizliyor.


Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle aralarındaki yeşil alanlarda görüntü kirliliği oluşturan yaban otlarını temizliyor. Ekipler, baharın gelmesiyle yaban otlarının temizliği ve çim biçme çalışmalarının yanı sıra çiçekler ile ağaçların da budama işlemini gerçekleştiriyor. Bu sayede cadde ve sokaklar daha estetik bir görünüme kavuşuyor. “Halkımızın sağlığı kadar, kentimizin estetiği içinizde çalışıyoruz” diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Hemşehrilerimizin, daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımızı arttırarak devam ettiriyoruz. İlçemizin dört bir yanında çöp toplama çalışmalarımızın yanı sıra yol kenarlarında ve kaldırımlarda oluşan yaban otlarını temizliyoruz. Bu çalışmalarımız mahalle mahalle aralıksız devam ediyor” diye konuştu.

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