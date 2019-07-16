0553 313 94 23

Konyaaltı’nda Sıfır Atık Projesi

Konyaaltı Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında bitkisel yağ ve elektronik atıkların toplanması amacıyla mahalle muhtarlıklarına atık kutuları yerleştiriyor.

16 Temmuz 2019 Salı 15:31
Konyaaltı’nda Sıfır Atık Projesi

Konyaaltı Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında bitkisel yağ ve elektronik atıkların toplanması amacıyla mahalle muhtarlıklarına atık kutuları yerleştiriyor.


Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında geçtiğimiz hafta Sıfır Atık Yönetimi ve Mahalle Gönüllüleri Semineri ile muhtarları bilgilendirdi. Projenin ikinci ayağı olarak ise, mahalle muhtarlıklarına bitkisel yağ ve elektronik atıkların toplanması amacıyla atık kutuları yerleştirmeye başlandı. Kısa zaman içerisinde Konyaaltı’nda bütün muhtarlıklara atık toplama kutuları yerleştirilecek.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, atıkların geri kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Projemiz kapsamında ilk olarak mahalle muhtarlarımızı bilgilendirdik. Şimdi de muhtarlıklarımıza atık kutuları yerleştiriyoruz. Bilgilendirme afişlerimiz ve duyurularımızla vatandaşların atıklarını bu kutulara atmalarını istiyoruz. Halkın ortak kullanım alanları ve kamu kurum binaları gibi ilçemizdeki önemli noktalara ilerleyen süreçlerde atık kutuları koyacağız. Bitkisel yağ ve her türlü atığın çöpe atmayalım” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uludağ Ultra Maratonu'na doğru
    1. Uludağ Ultra Maratonu'na doğru
    2. Başkan Hürriyet’in müjdesini verdiği..
    3. Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında..
    4. KOSKEM, 5 haftada 604 kişiye hayat..
    5. Otomobil, bisiklet ve motosikletin..
    6. Aspirinle yapılabilecek 3 etkin maske
    7. Başkan Kayda’dan, Başsavcı Balık’a..
    8. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Orman..
    9. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    10. Samsun'da feci kaza! 9 yaralı
    11. Kocasının öldürdüğü kadının organları..
    12. S-400'ler HDP'ye de battı: Ne gerek..
    13. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve..
    14. Batı Şeria'da İsrail hapishanesinde..
    15. İran uranyumda yüzde 4,5 seviyesinin..
    16. Denetimli Serbestlik Yükümlülerine 15..
    17. Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının..
    18. Kızılay, 15 Temmuz’da Demokrasi..
    19. Kars’ta radar uygulaması
    20. İtalya'da göçmen tarla işçilerine..
    21. Aşkale’den sanayinin devler listesine..
    22. Yetim ailelere canlı hayvan desteği
    23. Selahattin Demirtaş'tan Başkan..
    24. Eyyübiye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    25. BAE'ye ait petrol tankeri Hürmüz..
    26. PKK’nın bombası ile ölen 2 çocuk son..
    27. Turgut Kılınç güven tazeledi
    28. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    29. TCMB döviz kurları
    30. İBB'den dolandırıcık uyarısı! Yeni..
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler