Konyaaltı’nda Kurban Bayramı hazırlıkları tamam

Kurban Bayramı öncesi satış noktasında esnafları ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların hijyen ve sağlıklı ortamlarda kurbanlıklarını almaları ve kesmeleri için bütün hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri ve satış yerlerini belirledi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Zümrüt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde belirlen kurban satış yerinde, esnafları ziyaret etti. Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Büdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle kurban satışı yapan esnafa “bol kazançlar” dileyen Başkan Semih Esen, esnafların çaylarını içti. Kurban satın almaya gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak halkın sağlıklı ve hijyenik şartlarda kurbanlıklarını almaları ve kesmeleri adına tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Kesim ücretsiz yapılacak

Başkan Semih Esen, “İlçemizde kurban satışı Çakırlar yolu üzerinde tek noktadan yapılıyor. Kurban Bayramı’nda ise beş yerde; Liman, Siteler, Öğretmenevleri ve Pınarbaşı Mahallesi Kapalı Pazar Yerleri’nde küçükbaş havyan kesimi, Altınkum Mahallesi’nde ise büyükbaş hayvan kesimi ücretsiz olarak yapılacaktır. Buralarda görev alan tüm kasap arkadaşlarıma ve Belediye çalışma arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Başkan Semih Esen, “Birlik ve beraberlikten yana, huzurlu, tüm değerlerimizi koruduğumuz bir bayram diliyorum. Bayramın tüm ülkemize barış ve huzur dolu güzel günler getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun ” diye konuştu.

Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu ise kurbanlık alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. İlk olarak görsel bakı açısından kontörleri yaptıklarını dile getiren Mutlu Kocaoğlu şöyle konuştu, “Tüylerin parlak hayvanın ise hareketli olup olmadığı bizler için önemli. Sonrasında burun, göz ve ağız akıntısı, yürümesinde aksaklığı var mı bunları kontrol ediyoruz. Organlarını kontrol ediyor, boynuz ve de kulaklarında bir eksikliği var mı bakıyoruz. Son olarak da veteriner muayene raporlarını da gördükten sonra hayvana sağlıklı diyebiliyoruz.”