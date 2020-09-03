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Aktüel Konyaaltı Sahili'nin bir noktasında deniz suyunun rengi değişti
Aktüel

Konyaaltı Sahili'nin bir noktasında deniz suyunun rengi değişti

Yeniakit Publisher
2020-09-03 20:35:33 -
Konyaaltı Sahili'nin bir noktasında deniz suyunun rengi değişti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin bir noktasında deniz suyunun rengi yeşile dönüştü.

Yaz aylarında her gün binlerce yerli ve yabancı tatilcinin tercih ettiği Konyaaltı Sahili'nin bir bölgesinde, öğlen saatlerinden itibaren deniz suyunun rengi yeşile dönüşmeye başladı.

Kıyıya yakın bir alanda meydana gelen renk değişimi zaman zaman yoğunlaştı. Renk değişimi akşam üzeri tamamen kayboldu.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine, denize giren ve güneşlenen vatandaşları endişelendiren renk değişiminin fitoplankton çoğalmasından kaynaklandığını söyledi.

Sudaki renk değişiminin insan sağlığı açısından zararının olmadığını vurgulayan Gökoğlu, bu durumun denizlerde zaman zaman meydana geldiğini ifade etti.

Konyaaltı Sahili'nin son iki gündür sakin olduğunu belirten Gökoğlu, şunları kaydetti:

"Konyaaltı Sahili'nin etrafında denizi besleyen çok fazla tatlı su kaynağı var. Bu kaynaklardan gelen besleyici elementler denizi besin açısından zenginleştiriyor. Deniz normalde dalga ve esintiyle kendi içinde bir arıtma yapıyor, dalga olmadığında fitoplanktonlar ortaya çıkıyor. Deniz sakin olduğunda tatlı su deniz suyunun üstünde kalıyor, tabakalaşma sonucu da acı su formu oluşuyor. Akıntı kıyıda olduğu için bu da fitoplankton artışına neden oluyor. Fitoplanktonlar mikroplu bileşenleri besin olarak tüketiyor. Bu nedenle denizde yeşillenme ve sararmalar görülüyor."

Sahilinde görev yapan cankurtaran Erhan Çağlar da üç gün önce de aynı durumu gözlemlediklerini aktardı.

Çağlar, bugün de öğle saatlerinden itibaren denizde bir renk değişimi olduğunu anlatarak, "Denize giren bazı tatilciler tedirgin oldu ama çok geçmeden düzeldi." dedi.

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