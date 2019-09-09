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Konyaaltı Cemevi’nde oruç lokması dağıtıldı

Konyaaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muharrem Ayı’nın 9’uncu gününde Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Cemevi’nde yası matem orucu tutan vatandaşlara oruç açma lokması ikram etti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:22
Konyaaltı Cemevi’nde oruç lokması dağıtıldı

Konyaaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muharrem Ayı’nın 9’uncu gününde Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Cemevi’nde yası matem orucu tutan vatandaşlara oruç açma lokması ikram etti.


Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Cemevi’nde gerçekleştirilen oruç açma lokmasına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve vatandaşlar katıldı. Başkan Semih Esen, duanın okunmasıyla birlikte vatandaşlarla oruç açma lokmasını paylaştı. "Tuttuğunuz yası matem oruçları kabul olsun" diyen Esen, “Bizler Hüseyin’i anlamaya çalışanlarız. Hüseyin’i anlamak demek söz vermek ve sözünden dönmemek demektir. O 72 kişi gibi yanında can vermektir. Doğrunun yanında can verenlerden olalım, doğrunun yanından ayrılmayanlardan olalım. Hüseyin’i anlamak demek; sadakat demektir. Bizler sizlerle çok daha güzel vesilelerle görüşeceğiz. Güzellikler hep burada yaşanacak, hiçbir çirkinlik burada yaşanmayacak. Hepimiz bu Cemevi’nin çatısı altında birbirimize dostça elimizi uzatacağız. Yas oruçlarınız hak katında kabul olsun. Allah kimseye bir daha Kerbela yüzü göstermesin” ifadelerinde bulundu.


Başkan Esen, oruç açma lokmasının ardandan, vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:22
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