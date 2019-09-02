Konyaaltı Belediyesinden okullara fiziki destek

Konyaaltı Belediyesi, öğretmen ve öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda ders işleyebilmeleri için bölgedeki okullara fiziki destekte bulunuyor. Okullarda peyzaj düzenlemesi, boya, bakım-onarım ve genel temizlik yapılıyor.

Konyaaltı Belediyesi Temizlik, Park Bahçeler ve Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, boya, bakım-onarım ve genel temizlik çalışması ile okulları yeni eğitim-öğretim yılına hazırlıyor. Son olarak Aşağıkaraman İlkokulu, Ortaokulu ve Konyaaltı İmam Hatip Ortaokulunda çalışma yürüten ekipler, sınıflarda pencereden, sıraya; okul tahtasından masaya kadar ayrıntılı temizlik yapıyor. Okul bahçesinde banklar ve çocuk oyun grupları boyanıyor.

Okullarda fiziki koşulları daha iyi noktaya taşıyabilmek adına Belediye olarak her türlü desteği verdiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 2019-2020 eğitim öğretim yılı içinde bölgede ki okullara desteklerini sürdürdüklerini bildirdi. Çoğunlukla kırsal okullarda bu çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Başkan Esen, okullarda peyzaj düzenlemesinden, boya-badana çalışmasına kadar birçok kalemde çalışma yürüttüklerini kaydetti. Okul yönetimi ve ailelerin bu çalışmalardan son derece memnun olduklarını ifade eden Semih Esen, şuana kadar yaklaşık 15 okulda bakım, onarım ve temizlik çalışması yaptıklarını bildirdi. Gelen talep üzerine bu çalışmalara aralıksız devam edeceklerini dile getiren Başkan Semih Esen, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olması dileklerinde bulundu.