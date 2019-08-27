Konyaaltı Belediyesi’nden ‘Kubat’ konseri

Konyaaltı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Mavi Akustik ve Kubat Konserleri hazırlıklarını tamamladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih, kutlamalar için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Milli mücadelenin kaderini değiştiren Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 97. yılını Antalyalılar ile birlikte kutlayacaklarını dile getiren Esen, "Mustafa Kemal Atatürk savaşlarda yorgun ve bitkin düşmüş halkından başka hiçbir şeye güvenmeden yola çıktı ve bizlere bir büyük kurtuluş mücadelesi armağan etti. Halkımızın zafer ve kurtuluş günü olan 30 Ağustos’u şimdiden kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu ülkenin kurtuluşunda, kuruluşunda ve birliğinin korunmasında varlığını ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” diye konuştu.

Esen, 30 Ağustos Zafer Bayramını, 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenleyecekleri Mavi Akustik ve Kubat Konseriyle kutlayacaklarını bildirdi.