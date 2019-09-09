Konyaaltı Belediyesi’nde 09.09.2019 telaşı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, aylar öncesinden 09.09.2019 tarihinde nikah kıydırmak için başvuran çiftlerin nikahlarını kıydı. Şahitlerin huzurunda işlemleri tamamlanan ve evlilik cüzdanını teslim alan çiftler, sonrasında tebrikleri kabul etti.

Yılın en özel tarihi kabul edilen 09.09.2019 günü mutluluğa "evet" demek isteyen 14 çift, nikahlarını Konyaaltı Belediyesi Nikah Salonunda kıydırdı. Evlilik tarihini unutulmaz kılmak isteyen çiftlerden bazılarının nikahını Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen kıydı. Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran’ın oğlu Mehmet Mustafa Kıldıran ve Sedef Yağlı çiftinin nikah akitlerini gerçekleştiren Başkan Esen, çiftleri tebrik ederken günün anısına fincan takımı hediye etti. Esen, "Gençlerimiz böyle özel günleri benimseyip, böyle bir günde evlenmek istediler. Bizlere düşen ise onların nikahlarını kıymaktır. Bizler de nikahlarını kıydık. Belediyemizde bugün nikahı kıyılan 14 çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Attıkları imzalarla dünya evine giren Mehmet Mustafa Kıldıran ve Sedef Yağlı unutulması zor bir tarihte evlendikleri için de mutlu olduklarını ifade ettiler.