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Eğitim Konya yarın okullar tatil mi? Konya hangi ilçeler okullar tatil valili açıklaması 4 Mart
Eğitim

Konya yarın okullar tatil mi? Konya hangi ilçeler okullar tatil valili açıklaması 4 Mart

Konya’da kar yağışı etkili oluyor. 3 Mart Perşembe günü kar yağışı sebebiyle Konya’nın bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu sebeple öğrenciler “Yarın okullar tatil mi?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, yarın Konya’da okullar var mı?

Yeniakit Publisher
2022-03-03 16:27:00 -
Konya yarın okullar tatil mi? Konya hangi ilçeler okullar tatil valili açıklaması 4 Mart

Mart ayıyla birlikte yurt genelinde soğuk hava ve yağış etkili olmaya başladı. Konya’da önceki gün başlayan kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu sebeple öğrenciler yarın Konya’da hangi ilçelerde okulların tatil olduğunu araştırmaya başladı.

Konya yarın okullar tatil mi? Konya hangi ilçeler okullar tatil valili açıklaması 4 Mart

Konya’da kar yağışı devam ederken okulların 4 Mart Cuma günü tatil olup olmadığı merak ediliyor. 4mart’a ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceği.

3 Mart Perşembe günü ise Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Akşehir, Kadınhanı, Hüyük, Seydişehir ve Bozkır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde uzaktan eğitim yapıldı.

 

 

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