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Aktüel

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ziyarete açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:59:02 -
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ziyarete açıldı

KONYA (AA) - Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, yeni normal sürecinde yeniden ziyarete açıldı.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin, gerekli tedbirler alınarak, 7 Temmuz itibarıyla kapılarını ziyaretçilerine yeniden açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin ilk ve Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde, maske kullanımı, ateş ölçümü, dezenfektan cihazları gibi tüm önlemler de alındı. Gezi esnasında sosyal mesafenin korunabilmesi için sık aralıklarla uyarılar da yapıştırıldı." ifadesi kullanıldı.

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