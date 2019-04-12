0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Konya Ticaret Borsası’ndan BTB’ye ziyaret

Konya Ticaret Borsası heyeti, Bandırma Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

12 Nisan 2019 Cuma 13:02
Konya Ticaret Borsası’ndan BTB’ye ziyaret

Konya Ticaret Borsası heyeti, Bandırma Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.


Yönetim kurulu başkanları Hüseyin Çevik’in başkanlığında Bandırma Ticaret Borsası’na gelen Konya heyeti, Borsa Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek, Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreter Ertunç İşbay tarafından karşılandılar. Ardından meclis salonunda ülke tarımı ve borsacılık hakkında fikir alışverişi gerçekleşti.


Buğday desteği artmalı


Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, ülkemizdeki 113 borsanın ortak hedef ve uğraşısının ülkemizdeki tarımsal üretimi geliştirmek olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu “Konya, Türkiye’nin hububat üretiminin yüzde 15’ini karşılıyor. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta çok gelişmiş bir il konumundayız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde, birçok borsamızda lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığına geçilmesini çok önemsiyoruz. Bunun bir önemli ayağı ise ‘Vadeli işlem Opsiyon Borsacılığı’dır. Ancak ülkemizde buğday ekiminden kaçış olduğu gerçeği de ortada. Hâlen yılda 18-20 milyon ton buğday üretimi yapılsa da ülkemizdeki buğday ekim alanlarımızın 7.1 milyon metre kareye düştüğü görülüyor. Buğday ekim alanlarımızdaki bu daralmanın önlenmesi için devletin, hâlen kilo başına verdiği 10 kuruşluk desteğin 20-25 kuruşa çıkarılması gerekiyor. Yani buğday prim desteğini yukarıya taşımak zorundayız. Kıraç bölgelerde ise hem ürün, hem de alan desteğine ihtiyaç vardır”dedi. Çevik, tarımsal üretimde önemli olan yer altı su kaynaklarının da azalmakta olduğuna dikkati çekerek, “Gelecek kuşaklarımızı bu konuda büyük zorluklar bekliyor” dedi.


Bandırma Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek de, Konya Ticaret Borsası’nı ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek “Borsa olarak yıl sonuna doğru lisanslı depoculuk konusunda temel atma aşamasına geleceğimizi düşünüyorum. Artık tüm dünyada ticaret kabuk değiştirdi. İletişimin çok geniş olanaklara ulaşmasına paralel şekilde ihracatın da ufku açıldı. İhracat konusunda büyük tekellerin etkisi kırıldığı ve orta ölçekli kuruluşların pazarlama gerçekleştirmelerinin de önünün açıldığını memnuniyetle görüyoruz. Şu anda kur dalgalanmaları nedeniyle önümüzü pek göremiyoruz ama bir süre sonra daha rahatlayacağımızı düşünüyorum. Devletin, çiftçiyi tarımdan uzaklaştırmamak için daha iyi destek ve fiyatlar vermesi gerektiğine inanıyorum” dedi.


Konuşmaların ve düşünce alışverişinin ardından her iki Oda yöneticileri de birbirlerine günün anısına plâket ve hediyeler takdim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 13:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydınlı atıcılardan Türkiye dereceleri
    1. Aydınlı atıcılardan Türkiye dereceleri
    2. Malazgirt belediyesinde devir teslim
    3. Alanar meyve, ihracatta Türkiye..
    4. Genç MÜSİAD Konya Şubesinde konferans
    5. Mazbatasını doğum gününde aldı
    6. Sudan Askeri Geçiş Konseyi:..
    7. Bağlanıp boğularak öldürülen..
    8. Minikler polisleri ziyaret etti
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Oy veren..
    10. Bandırma’da kağıt model uçak yarışması..
    11. İnci GS Yuasa, Manisa'daki 3...
    12. Piyasalarda gün ortası
    13. Başkale’de çığ tehlikesinden dolayı..
    14. Sudan Askeri Geçiş Konseyi: "Ömer..
    15. Çocuklarda uyku apnesine dikkat
    16. (Özel) Antika ve nostaljik ürünler..
    17. Bilek güreşçileri Türkiye’yi..
    18. "İsrail'deki seçim sonuçları barış..
    19. Tuzla’da bir tersanede vinç denize..
    20. Avrupa şampiyonu Yasemin Adar’dan..
    21. Türkiye, OPPO’nun renkli telefonlarını..
    22. İstanbulkart'ın uluslararası alışveriş..
    23. Kurtköy Spor Futbol okulu açıldı
    24. Palandöken’den Kartepe’ye tanıtım..
    25. Serbest piyasada altın fiyatları
    26. Hatayspor, Afjet Afyonspor maçı..
    27. Başkan Tollu şehitliği ziyaret etti
    28. Migren ağrılarına dikkat
    29. Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine..
    30. "Amacımız at üzerinde ok atan gençler..
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor