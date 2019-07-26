Konya Ticaret Borsası Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,306-1,468 liradan işlem gördü

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,306-1,468 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,623 1,814 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,306 1,468 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,291 1,502 Ekmeklik diğer buğday 1,290 1,543 Düşük vasıflı buğday 1,100 1,401 ARPALAR Arpalar 1,130 1,182 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,134 1,181



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