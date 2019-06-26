Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,392 lira ile en yüksek 1,433 liradan işlem gördü26 Haziran 2019 Çarşamba 15:09
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,392 lira ile en yüksek 1,433 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,392
|1,433
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,398
|1,562
|ARPALAR
|Arpa
|1,000
|1,102
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,129
|1,183
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