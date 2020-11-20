Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,100-2,296 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,100-2,296 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,100
|2,296
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,295
|2,295
|Makarnalık buğdaylar
|2,225
|2,225
|Ekmeklik diğer buğday
|2,101
|2,325
|Düşük vasıflı buğday
|2,021
|2,202
|ARPALAR
|Arpalar
|1,640
|1,673
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,300
|1,761
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,753
|8,753