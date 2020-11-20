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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,100-2,296 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:19:17 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,100-2,296 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,100 2,296
Ekmeklik beyaz sert buğday 2,295 2,295
Makarnalık buğdaylar 2,225 2,225
Ekmeklik diğer buğday 2,101 2,325
Düşük vasıflı buğday 2,021 2,202
ARPALAR

Arpalar 1,640 1,673
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,300 1,761
BAKLİYATLAR

Fasulye 8,753 8,753


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