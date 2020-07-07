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Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,686-1,818 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-07 15:49:27 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,686-1,818 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,887 1,918
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,686 1,818
Ekmeklik beyaz buğday 1,681 1,813
Düşük vasıflı buğday 1,636 1,761
Ekmeklik diğer buğday 1,651 1,777
ARPALAR
Arpalar 1,326 1,371
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,402 1,427

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