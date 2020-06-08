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Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,720 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:21:09 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,720 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,660 1,720
Ekmeklik diğer buğday 1,682 1,682
Düşük vasıflı buğdaylar 1,626 1,626
ARPALAR
Arpalar 1,310 1,368
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,376 1,386

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