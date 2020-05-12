Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,675-1,748 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,675-1,748 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,901
|1,904
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,675
|1,748
|Ekmeklik diğer buğday
|1,654
|1,699
|Düşük vasıflı buğday
|1,700
|1,745
|ARPALAR
|Arpalar
|1,270
|1,317
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,382
|1,403
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|9,517
|9,517