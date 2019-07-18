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Konya Selçuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Konya Selçuklu Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Konya Selçuklu besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. Konya Selçuklu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 220, diğer bölümlerde Spor Yöneticiliği 200 ve Antrenörlük Eğitimi besyo punanı 200 oldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:40
Konya Selçuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Konya Selçuklu Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Konya Selçuklu besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. Konya Selçuklu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 220, diğer bölümlerde Spor Yöneticiliği 200 ve Antrenörlük Eğitimi besyo punanı 200 oldu.

Konya Selçuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 220.000

Spor Yöneticiliği : 200.000

İşe Alım: 200.000

Antrenörlük Eğitimi :200.000

Milli ve Spor Lisesi : 150.000 – Spor lisesi : 180.000

Engelli : 100.000

2019 YKS sonuçları 17 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:40
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