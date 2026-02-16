Konya Şeker'den tüketiciye toplam 12 milyar 780 milyon 545 bin TL'lik dev ödeme

2025-2026 kampanya döneminde 3 Milyon 546 Bin 933 ton pancar alımı gerçekleştiren Konya Şeker, üretici ortaklarının pancar bedellerini hesaplarına yatırmaya başlıyor. 8 Milyar 484 Milyon 218 Bin TL ödeme yapacak olan Konya Şeker, 17 Şubat 2026, saat 17:00’de pancar bedellerini üretici ortaklarının hesaplarına yatırmaya başlayacak. Bugüne kadar 4 Milyar 296 Milyon327 Bin TL ödeme yapılmış olup sürecin tamamlanmasıyla birlikte üreticilerimize aktarılan toplam pancar bedeli 12 Milyar 780 Milyon 545 Bin TL'ye ulaşacaktır. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, üretimin temel taşı olan çiftçilerin ekonomik ve sosyal refahının her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu;“2025–2026 kampanya döneminde hem pancar üretim miktarı hem de verimlilik açısından son derece memnuniyet verici sonuçlara ulaştık. Bu başarı, toprağı emekle buluşturan üreticilerimizin özverili çalışmasının neticesidir. Bizler de üretim zincirinin merkezinde yer alan çiftçilerimizin daha güçlü, daha sürdürülebilir bir gelir yapısına kavuşması için tüm imkânlarımızla çalışıyoruz. Üreticimizin emeğinin gerçek değerini bulması, alın terinin karşılığını eksiksiz alabilmesi adına kararlı ve yoğun bir gayret içerisindeyiz. 17 Şubat2026, saat 17:00’de çiftçimize 8 Milyar 484 Milyon 218 Bin TL pancar bedel ödemesi yapmaya başlayacağız. Verdikleri emek ve gayretlerden dolayı tüm üretici ortaklarımıza teşekkür ediyor, pancar bedellerinin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." Konya Şeker tarafından gerçekleştirilecek olan bu ödeme; başta pancar üreticileri olmak üzere, Konya’nın tarımsal üretim zincirine doğrudan ve dolaylı katkı sunan tüm sektörlerde önemli bir ticari ve finansal hareketlilik oluşturacak, üretim, tedarik, lojistik ve hizmet alanlarında piyasalara canlılık kazandıracak.