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Kobi Konya Şeker'den "nakliye" açıklaması
Kobi

Konya Şeker'den "nakliye" açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-07-15 16:08:00 -
Konya Şeker'den "nakliye" açıklaması

Konya Şeker'in, lojistik operasyonlarında nakliye kooperatifleri ve lojistik firmalarından hizmet alımına devam edeceği bildirildi.

Konya Şeker'den yapılan yazılı açıklamada, Konya Şeker ve iştiraklerinde lojistik operasyonlarının yönetilmesi sürecinde gerek nakliye kooperatiflerinden gerekse lojistik firmalarından hizmet alındığı belirtildi.

Tesislerin bütün aşamalarında olduğu gibi işletmelerin ham madde tedarik ve satış dağıtım faaliyetlerindeki yük taşıma işinde de en düşük maliyetle hizmet almak amacıyla sıkı bir pazarlık süreci yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bundan sonraki süreçte de aynı disiplinle dışarıdan hizmet alınarak bu faaliyet yürütülecektir. Konya Şeker ve iştiraklerinin milyonlarca tonluk tedarik ve satış operasyonunu filo kurarak kendi bünyesinde öz malları ile yapması teknik olarak mümkün olmadığı gibi, maliyet avantajı anlamında kesinlikle doğru değildir. Bölgemizde bu hizmeti yürüten kooperatif ve nakliye şirketlerimizle ihale yönetmelikleri kapsamında çalışılmaya devam edilecektir. Bu hususla ilgili ortalıkta dolaşan dedikodulara asla itibar edilmemelidir."

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