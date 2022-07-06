Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Saldırgan, Dr. Ekrem Karakaya'yı vurup intihar etti!

Konya'da görev yaptığı hastanede saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta Hacı Mehmet Akçay ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Doktoru silahla vuran Hacı Mehmet Akçay, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Hacı Mehmet Akçay

Durumu ağır olan Karakaya ile Hacı Mehmet Akçay ameliyata alındı.

Dr. Ekrem Karakaya

Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

'Saldırgan, annesinin ölümünden doktoru sorumlu tuttu' iddiası

DHA Muhabiri Hasan Dönmez'in aktardığı bilgilere göre, Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay'ın 1 ay önce Dr. Ekrem Karakaya'ya annesinin anjiyo tedavisini yaptırdığı, tedaviden bir süre sonra annesinin hayatını kaybettiğini ve annesinin ölümünden Dr. Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu ve bu nedenle Dr. Karakaya'ya saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Her ikisi de hayatını kaybetti

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Özkan, AA muhabirine, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.