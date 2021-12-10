Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bölümünde şiddetli fırtına etkili oldu. Vatandaşlar bu sebeple hafta sonu havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı.

Konya hafta sonu hava nasıl olacak? Konya fırtına kaç gün sürecek?

Konya'nın güney kesimi için pazar gününe kadar sürecek fırtına bekleniyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, bölge genelinde güneyden saatte 50-70 kilometre hızında, yüksek kesimlerde ise saatte 70-90 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.