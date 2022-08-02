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Gündem Gözler Konya'da! 5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor
Gündem

Gözler Konya'da! 5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğindeki 5. İslami Dayanışma Oyunları 09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Oyunlara Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımı bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 17:35:54 - 2022-08-02 17:35:53
Gözler Konya'da! 5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor

 Yeniakit.com.tr 

Dördüncüsü 12-22 Mayıs 2017 tarihinde Azerbaycan’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın 5.'si Konya'da gerçekleşecek.

09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonun ev sahipliğini Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapacak. Oyunlara Türkiye dahil  56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımı bekleniyor.

Etkinliklerin düzenleneceği tesisler

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, resmi internet sitesinden oyunların düzenleneceği tesisleri duyurdu:

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu (Konya Büyükşehir Arena)- Açılış ve Kapanış Töreni, Futbol

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu: Futbol

Selçuklu Belediyesi Stadyumu: Futbol

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Kompleksi: Karate, Taekwondo

Alaeddin Yurdu Spor Salonu: Okçuluk

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu: Eskrim, Judo

Selçuklu Belediyesi Spor Kompleksi: Hentbol

Gençlik ve Spor Bakanlığı Futbol Sahası: Okçuluk

Karatay Spor ve Kongre Merkezi- Ana Saha: Voleybol, Badminton

Küçük Saha: Basketbol 3X3, Halter

Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Spor Tesisleri: Bocce

Atletik Alan: Atletizm, Para-Atletizm

Cimnastik Salonu: Cimnastik (Artistik, Aerobik)

Olimpik Yüzme Havuzu: Yüzme

Bisiklet Velodrumu: Bisiklet

Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Spor Tesisleri: Geleneksel Türk Okçuluğu

Karatay Gençlik Merkezi Salonu: Masa Tenisi, Para-Masa Tenisi

Basın Merkezi: Selçuklu Kongre Merkezi

Akreditasyon Merkezi: Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyum Park Alanı, Selçuklu Kongre Merkezi Park Alanı, Olimpiyat Köyü

Olimpiyat Köyü: Kutalmışoğlu Süleyman Şah Yurdu, Tahir Büyükkorucu Yurdu

Alternatif Antrenman Salonları: Adil Karaağaç Spor Salonu- Yaşardoğu Spor Salonu, Ali Ulvi Kurucu Gym- Bağlarbaşı Spor Salonu, Selçuklu Belediyesi Yenikent Spor Salonu-75. Yıl Spor Salonu

Milli sporcularımız 2017'deki 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda; 71 altın, 67 gümüş, 57 bronz olmak üzere toplam 195 madalya ile oyunları Azerbaycan’ın ardından ikinci olarak tamamlamıştı.

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