Gözler Konya'da! 5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğindeki 5. İslami Dayanışma Oyunları 09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Oyunlara Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımı bekleniyor.
Yeniakit.com.tr
Dördüncüsü 12-22 Mayıs 2017 tarihinde Azerbaycan’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın 5.'si Konya'da gerçekleşecek.
09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonun ev sahipliğini Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapacak. Oyunlara Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımı bekleniyor.
Etkinliklerin düzenleneceği tesisler
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, resmi internet sitesinden oyunların düzenleneceği tesisleri duyurdu:
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu (Konya Büyükşehir Arena)- Açılış ve Kapanış Töreni, Futbol
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu: Futbol
Selçuklu Belediyesi Stadyumu: Futbol
Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Kompleksi: Karate, Taekwondo
Alaeddin Yurdu Spor Salonu: Okçuluk
Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu: Eskrim, Judo
Selçuklu Belediyesi Spor Kompleksi: Hentbol
Gençlik ve Spor Bakanlığı Futbol Sahası: Okçuluk
Karatay Spor ve Kongre Merkezi- Ana Saha: Voleybol, Badminton
Küçük Saha: Basketbol 3X3, Halter
Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Spor Tesisleri: Bocce
Atletik Alan: Atletizm, Para-Atletizm
Cimnastik Salonu: Cimnastik (Artistik, Aerobik)
Olimpik Yüzme Havuzu: Yüzme
Bisiklet Velodrumu: Bisiklet
Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Spor Tesisleri: Geleneksel Türk Okçuluğu
Karatay Gençlik Merkezi Salonu: Masa Tenisi, Para-Masa Tenisi
Basın Merkezi: Selçuklu Kongre Merkezi
Akreditasyon Merkezi: Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyum Park Alanı, Selçuklu Kongre Merkezi Park Alanı, Olimpiyat Köyü
Olimpiyat Köyü: Kutalmışoğlu Süleyman Şah Yurdu, Tahir Büyükkorucu Yurdu
Alternatif Antrenman Salonları: Adil Karaağaç Spor Salonu- Yaşardoğu Spor Salonu, Ali Ulvi Kurucu Gym- Bağlarbaşı Spor Salonu, Selçuklu Belediyesi Yenikent Spor Salonu-75. Yıl Spor Salonu
Milli sporcularımız 2017'deki 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda; 71 altın, 67 gümüş, 57 bronz olmak üzere toplam 195 madalya ile oyunları Azerbaycan’ın ardından ikinci olarak tamamlamıştı.