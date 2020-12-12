Etli ekmek son dönemde Konya ile Sivas arasında paylaşılamayan fakat ne olursa olsun tadına doyum olmayan bir yöresel lezzet. Peki etli ekmek hangi etten yapılır?

Konya etli ekmeği hangi etten yapılır?

Etli ekmek, kıymalı pideye benzeyen ve dana eti ile yapılan bir yiyecek. Peki, etli ekmek nasıl yapılır?

Malzemeler

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı şeker

1 paket instant maya

Bir tutam tuz

Aldığı kadar su

İç harcı için:

500 gram iri çekilmiş dana kıyma

1 adet kuru soğan

4 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı domates sosu

1 tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Yapılışı:

Maya, şeker ve tuzu ılık suda eritin.

İçine unu ilave edip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru elma büyüklüğünde bezelere ayırın.

Hamurunuzu üzerine nemli bir bez örtüp dinlenmesi için kenara alın.

Bu esnada etli ekmeğin iç harcını hazırlamaya başlayın.

Soğanları, maydanozları ve biberleri incecik kıyın.

Domates sosu, kıyma, tuz, karabiber ve kırmızı biberle karıştırıp yoğurun.

Dinlenen hamurlarınızı merdane yardımıyla ince uzun oval şeklinde açın.

Kıymalı harcı hamurların üzerine yayın.

Tepsiye fırın kağıdı serip etli ekmekleri üzerine yerleştirin.

Fırını 250 dereceye ayarlayıp biraz ısıtın.

Tepsiyi fırına verip 8-10 dakika kadar pişirin.

Dikdörtgen dilimleyip sıcak sıcak servis yapın.