  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Konya Büyükşehir Belediyesini duyunca sustu!
Gündem

Konya Büyükşehir Belediyesini duyunca sustu!

Yeniakit Publisher
2024-07-27 14:00:00 -

Belediyelerin SGK'ya toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunun açıklanması sonrası tartışmalar devam ediyor. Gazeteci Sinan Burhan "Konya belediyesinin niye borcu yok? Bazı belediyeler Tarkan’a 40 Milyon vereceğine borcunu ödesin" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a özel demeç verdi. Elitaş, "Devletin belediyelerden toplam alacağı 164 milyar TL' dir. Devletimiz bir yılda 100 milyar tasarruf etmeye çalışıyor. Öte yandan 164 milyar TL var. Devletin millete hizmet etmek için bu parayı alması lazım." açıklamaları sonrası stüdyoda Turan Aydoğdu ile Sinan Burhan arasında tartışma yaşandı.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN NİYE BORCU YOK!

tv100'de yayınlanan Cansu Canan Özgen'in sunduğu Özgür İfade programında, CHP 27. Dönem Milletvekili Turan Aydoğdu ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında borç tartışması yaşandı. Turan Aydoğdu’nun “bütün belediyelerin borcu var. Denizli Belediyesi’nin niye borcu var?” sözleri sonrası Sinan Burhan, "Konya Büyükşehir Belediyesi’nin niye borcu yok" deyince cevap veremedi. Burhan Balıkesir, Bursa, Denizli belediyelerinin toplam borcunun CHP’nin Şişli Belediyesi kadar olmadığını söyledi.

TARKAN’A 40 MİLYON, SGK’YA YOK!

Sinan Burhan, "164 Milyar lira devletin alacağı var. 85 Milyonun hakkı var bu parada, 15 milyon emekli buradan maaş alıyor, herkes bu borcunu ödeyecek" dedi. En çok borcu olan ilk 5 belediyenin CHP’li belediyeler olduğunu ifade ede eden Burhan, "Tarkan’a 40 Milyon lira vereceğinize devlete SGK borcunu ödeyin" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buna şerefsizlik denmez de ne denir? İzmir ile Telaviv ‘Kardeş kent’ protokolü hala devam ediyor
Buna şerefsizlik denmez de ne denir? İzmir ile Telaviv ‘Kardeş kent’ protokolü hala devam ediyor

Gündem

Buna şerefsizlik denmez de ne denir? İzmir ile Telaviv ‘Kardeş kent’ protokolü hala devam ediyor

Türkiye'nin önündeki 'takoz' CHP! İşte SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye
Türkiye'nin önündeki 'takoz' CHP! İşte SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye

Yerel

Türkiye'nin önündeki 'takoz' CHP! İşte SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye

SGK'ya borç 5.3 Milyar TL! CHP'li İzmir BB böyle hortumlanıyor
SGK'ya borç 5.3 Milyar TL! CHP'li İzmir BB böyle hortumlanıyor

Gündem

SGK'ya borç 5.3 Milyar TL! CHP'li İzmir BB böyle hortumlanıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23