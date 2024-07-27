Konya Büyükşehir Belediyesini duyunca sustu!

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a özel demeç verdi. Elitaş, "Devletin belediyelerden toplam alacağı 164 milyar TL' dir. Devletimiz bir yılda 100 milyar tasarruf etmeye çalışıyor. Öte yandan 164 milyar TL var. Devletin millete hizmet etmek için bu parayı alması lazım." açıklamaları sonrası stüdyoda Turan Aydoğdu ile Sinan Burhan arasında tartışma yaşandı.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN NİYE BORCU YOK!

tv100'de yayınlanan Cansu Canan Özgen'in sunduğu Özgür İfade programında, CHP 27. Dönem Milletvekili Turan Aydoğdu ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında borç tartışması yaşandı. Turan Aydoğdu’nun “bütün belediyelerin borcu var. Denizli Belediyesi’nin niye borcu var?” sözleri sonrası Sinan Burhan, "Konya Büyükşehir Belediyesi’nin niye borcu yok" deyince cevap veremedi. Burhan Balıkesir, Bursa, Denizli belediyelerinin toplam borcunun CHP’nin Şişli Belediyesi kadar olmadığını söyledi.

TARKAN’A 40 MİLYON, SGK’YA YOK!

Sinan Burhan, "164 Milyar lira devletin alacağı var. 85 Milyonun hakkı var bu parada, 15 milyon emekli buradan maaş alıyor, herkes bu borcunu ödeyecek" dedi. En çok borcu olan ilk 5 belediyenin CHP’li belediyeler olduğunu ifade ede eden Burhan, "Tarkan’a 40 Milyon lira vereceğinize devlete SGK borcunu ödeyin" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO