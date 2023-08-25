Konya Büyükşehir 4 köprülü kavşak birden yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından trafiği rahatlatma ve vatandaşlar için daha güvenli ulaşım imkânı sağlamak amacıyla şehrin farklı bölgelerinde köprülü kavşak ve altgeçit çalışmaları yürütülüyor.

Örnek adımlar atılıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevreye şehrin her alanda kalkınması için “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla örnek çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Konya’nın ulaşım altyapısının güçlendirilmesini, belediyecilik hizmetlerinin en büyük önceliklerinden birisi haline getirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, Konya merkezde trafiği rahatlatmak ve vatandaşlara güvenli ulaşım imkânı sunmak adına pek çok proje yürüttüklerini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin ihtiyaç duyulan farklı noktalarında yeni caddeler, köprülü kavşaklar ve alt geçitler inşa ediyoruz. Konyalı hemşehrilerimizin şehir içinde daha rahat ve güvenli yolculuk yapabilmesi için Adana Çevre Yolu Sedirler Köprülü Kavşağı, İstanbul Yolu Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı ve Taşköprü Alt Geçidi’nde inşaat çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bunlara ilave olarak Şehir Hastanesi Önünde de köprülü kavşak yapım çalışmalarımızı başlattık. Şehrimiz için yaptığımız her çalışma hemşehrilerimize büyük fayda sağlıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Konya için çalışmaya ve alın teri dökmeye devam edeceğiz. Yeni köprülü kavaklarımızın Konya’mıza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Dört farklı köprülü kavşak çalışması yürütülüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Sedirler Köprülü Kavşağı, yoğun şekilde kullanılan Adana Çevre Yolu üzerinde trafikte bekleme sürelerini en aza indirirken güvenli ulaşım imkânı da sunacak.

Yoğunluğa neşter vurulacak

Trafiğe yeni açılan Alparslan Türkeş Caddesi ile yapım süreci tamamlanmak üzere olan Kazakistan ve Karabağ Caddeleri’ni diğer ana arterlerle kesintisiz şekilde bağlayacak Taşköprü Alt Geçidi, Antalya Çevre Yolu’na da hızlı ulaşım sağlayacak. Yapım çalışmalarına başlanan Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı, yine çok yoğun şekilde kullanılan İstanbul Yolu’nu önemli ölçüde rahatlatacak. Yeni Adana Çevre Yolu Şehir Hastanesi önünde yapımına başlanan Kanal Caddesi Köprülü Kavşağı da bölgede yaşanan yoğunluğa neşter vuracak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO