Konya - Antalya karşılaşmasın ilk 11'leri açıklandı Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor kendi sahası önünde Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor kendi sahası önünde Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. 3 PUAN İÇİN MÜCADELE EDECEKLER Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda bugün saat 19.15'te oynanacak karşılaşmada Ümit Öztürk görev yapacak. Karşılaşma öncesi Konyaspor 2 puanla 13. sırada yer alırken, 11. sırada olan Antalyaspor'un 3 puanı bulunuyor. İŞTE İLK 11'LER Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Bajic, Milosevic, Anicic, Ferhat Öztorun, Daci, Skubic Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Nazım, Ufuk, Charles, Chahechouhe, Doğukan, Serdar, Gustavo Son Dakika Spor Haberleri için aşağı kaydırın.

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