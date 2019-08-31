Konya - Antalya karşılaşmasın ilk 11'leri açıklandı
Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor kendi sahası önünde Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:35
Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor kendi sahası önünde Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
3 PUAN İÇİN MÜCADELE EDECEKLER
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda bugün saat 19.15'te oynanacak karşılaşmada Ümit Öztürk görev yapacak. Karşılaşma öncesi Konyaspor 2 puanla 13. sırada yer alırken, 11. sırada olan Antalyaspor'un 3 puanı bulunuyor.
İŞTE İLK 11'LER
Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Bajic, Milosevic, Anicic, Ferhat Öztorun, Daci, Skubic
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Nazım, Ufuk, Charles, Chahechouhe, Doğukan, Serdar, Gustavo Son Dakika Spor Haberleri için aşağı kaydırın.
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