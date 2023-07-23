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Yerel Konvoyla yolu kapatmışlardı! Havaya ateş açan 20 yaşındaki genç gözaltına alındı
Yerel

Konvoyla yolu kapatmışlardı! Havaya ateş açan 20 yaşındaki genç gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-07-23 22:48:00 -
Konvoyla yolu kapatmışlardı! Havaya ateş açan 20 yaşındaki genç gözaltına alındı

Başakşehir'de düğün konvoyunda yolu kapatıp havaya ateş açan 20 yaşındaki şahıs polis ekipleri tarafından kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Başakşehir'de dün öğle saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, Metrokent alt geçidine geldiği esnada yolu trafiğe kapattı.

Düğün konvoyu yapan şahısların yolu kapatmalarının ardından havaya silah ile ateş açıldı.

Gözaltına alındı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri havaya ateş eden B.E.A.(20) isimli genci kullandığı kurusıkı tabanca birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli şahısın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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