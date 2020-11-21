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Eğitim Konuya açıklık getirdi! Selçuk: Sınav iptal edilmedi, ertelendi
Eğitim

Konuya açıklık getirdi! Selçuk: Sınav iptal edilmedi, ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “1. dönem sınavlarınız 31 Aralık’tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:11:00 -
Konuya açıklık getirdi! Selçuk: Sınav iptal edilmedi, ertelendi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere seslenen Bakan Selçuk, şunları kaydetti: “Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık’tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam.” Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime verilen arada, hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı ders uygulaması yapamayan öğretmenlerin yerine öğretmen görevlendirmesi yapılacağını açıkladı.

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