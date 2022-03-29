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Ekonomi Konutta KDV düzenlemesi bahar havası estirdi
Ekonomi

Konutta KDV düzenlemesi bahar havası estirdi

Hükümetin KDV’de sadeleştirme çalışmaları kapsamında konut ve arsa satışında yapılan vergi indiriminin sevindirici olduğunu belirten Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, “Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Konutun ve arsanın ardından kamu projelerinde artık taşınamaz hale gelen maliyetleri düşürecek adımların atılmasını bekliyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 20:30:00 -
Konutta KDV düzenlemesi bahar havası estirdi

YENİ AKİT/ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı konut ve arsa satışlarında da KDV’nin sadeleştirilerek kısmen indirildiği yönündeki açıklamaları inşaat sektörünü sevindirdi. 

Kamu projelerinde maliyetleri düşürecek adımların atılmasını bekliyoruz”

Konut alanında yaşanan KDV karmaşasının geride bırakılması ve kısmen vergi indiriminin sağlanmasıyla birlikte konut üretiminde öne çıkan arsa maliyetlerinin KDV üzerinden düşürülmesinin sektör açısından olumlu olduğunu belirten Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, “Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Konutun ardından kamu projelerinde artık taşınamaz hale gelen maliyetleri düşürecek adımların atılmasını bekliyoruz” dedi. Eren, bu projeler için sözleşmelerin sonuna kadar uygulanacak dinamik fiyat farkı düzenlemesinin ve tasfiye hakkı tanınmasının gerekliliğini yineledi.

Yeni bir fiyat farkı düzenlemesi çıkarılmalı”

Başkan Eren, şöyle devam etti: “Mevcut şartlarda kamu projelerinin yürütülmesi imkânsız hale geldi. Salgının ardından şimdi de savaş kaynaklı ek maliyetler temel girdi maliyetlerine yansıyor. Kamu müteahhitlerine hiç başlamamış veya yüzde 50’den az ilerlenmiş işler için şartsız tasfiye hakkı tanınması zaruri hale gelmiştir. Hızla değişen şartlar nedeniyle de dinamik bir formül içerecek yeni bir fiyat farkı düzenlemesi çıkarılmalıdır.”

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