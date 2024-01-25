Konutta gerçek düşüş var mı? Üç büyük ilde fiyatlar böyle

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam, "Reel fiyatlarda düşüş 6 ayı buldu" başlıklı Sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü: Ocak 2024 ve "Yıllık kira artışında düşüş devam ediyor" başlıklı Sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü: Ocak 2024 notunu yayınladı.

Buna göre; Türkiye genelinde ve üç büyük ilde kasımdan aralığa cari satılık konut fiyatlarında artış aylık enflasyondan daha düşük olması sonucu enflasyondan arındırılmış satış fiyatları hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde azaldı.

Fiyatlar düşüyor mu?

Reel fiyatlardaki düşüş altı aydır devam etmekte. Reel fiyatların düşmesine bağlı olarak reel fiyatlardaki yıllık artış oranı ülke genelinde yüzde 0,2’ye, Ankara’da yüzde 12,9’a geriledi. İstanbul’da ise yıllık reel fiyattaki düşüş devam ederken bu oran yüzde 6,1 oldu.. İzmir’de de uzun bir aradan sonra ilk kez yıllık reel fiyat azaldı.

Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı 26.093 TL oldu. Satılık konut ilan m2 cari fiyatlarındaki yıllık artış oranları üç büyük şehirde de azalarak İstanbul’da yüzde 54,8, Ankara’da yüzde 86 ve İzmir’de yüzde 64 oldu.. Ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul'da 36.111 TL, Ankara'da 19.608 TL ve İzmir'de 29.404 TL.

Kiralık konut talep göstergesi kasıma kıyasla yüzde 2,8 artmış, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 3,2 azaldı.

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