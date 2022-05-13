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Gündem Konutla Türk vatandaşlığına geçme alt limiti değişti
Gündem

Konutla Türk vatandaşlığına geçme alt limiti değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile en az 400 bin dolar döviz tutarında taşınmaz satın alınması durumunda Türk vatandaşlığına hak kazanilabilecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 01:04:00 -
Konutla Türk vatandaşlığına geçme alt limiti değişti

Türk vatandaşlığı başvurusunda alınacak gayrimenkul fiyatının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre en az 500 bin dolar katkı payı ile emeklilik sistemine katılanlar da Türk vatandaşlığı alabilecek.

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