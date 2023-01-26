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Gündem Konut teslim töreninde İmamoğlu'na sok tepki
Gündem

Konut teslim töreninde İmamoğlu'na sok tepki

Eyüpsultan'da konut teslim töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 19:52:00 -
Konut teslim töreninde İmamoğlu'na sok tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Eyüpsultan’da projesi KİPTAŞ tarafından yürütülen, ’Yeşilpınar Evleri’nin birinci etap teslim törenine katıldı. Tören sırasında işten çıkarıldığını öne süren bir kişi tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan’da inşaat çalışmalarının ilk etabı tamamlanan Yeşilpınar Evleri’nin konut teslim törenine katıldı. Törende konuşma yapan İmamoğlu, kentsel dönüşümü İstanbul’un en önemli konularından biri olarak gördüğünü belirterek, "Böylesine bir eseri İstanbul’a kazandırmanın keyfini yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm için özellikle arkadaşlarıma söyledim, ’Mahalle aralarına gireceğiz, sokak sokak insanlarımızı o sakat evlerden kurtaracağız’ dedim. Bugün o hedefe beraberce yürüyoruz. Eyüpsultan, ’Yeşilpınar Evleri’ de işte bu sürecin örnek çalışmalarından biri. Sadece kentsel dönüşüm değil, sürece bakış, insana bakış, iş yapma biçimi, şeffaflık, erdemli davranış, ahlaklı davranış açısından bir zihniyet dönüşümünün de örneğidir. İBB Yönetimi olarak Kiptaş ile birlikte temelini attığımız her işte böyle davrandık. Burada tam 664 konut 14 iş yeri var. Bugün de özellikle hak sahiplerinin ağırlıklı olduğu 155 dairenin birinci etabını teslim etmenin gururunu yaşıyorum" dedi.

Protesto etti

Ekrem İmamoğlu’nun konuşması esnasında eski İSPARK çalışanı olduğunu ve haksız bir şekilde işten çıkarıldığını iddia eden Birol Durmuş, İmamoğlu’na "Siz 17 bin kişiyi işten çıkardınız, adalet ve hukuktan bahsediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

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