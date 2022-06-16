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Ekonomi Konut sektörü rahatlayacak: Demir fiyatları durmadan düşüyor!
Ekonomi

Konut sektörü rahatlayacak: Demir fiyatları durmadan düşüyor!

Dalian'da demir cevheri, Çin'de talep endişeleriyle düşüşünü üst üste 5. günde de sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 09:49:00 -
Konut sektörü rahatlayacak: Demir fiyatları durmadan düşüyor!

Dalian'da demir cevheri, Çin'de talep endişeleriyle düşüşünü üst üste 5. günde de sürdürdü.

Dalian'da demir cevheri Çin'den talebe ilişkin gelen kötümser görünümle, üst üste beşinci gün de düşerek iki haftanın en düşük seviyesini geçti.

Dalian Emtia Borsası'nda Eylül vadeli demir cevheri, erken işlemlerde 30 Mayıs'tan beri en düşük seviye olan 864 yuan/tona düştükten sonra sabah işlemlerini %1,9 düşüşle 873 yuan/tondan kapattı.

Singapur Borsası'nda, Temmuz vadeli kontrat, %3,5 artarak 134 dolar/tona çıktıktan sonra TSİ 08.15'te %0,3 artışla 129,85 dolar/tondan işlem gördü.

Dalian'da koklaşabilir kömür %4,8 ve kok kömürü %5 ile keskin düştü.

Analistler, çelik stokunun arttığını ve fiyatların düştüğünü belirterek spot inşaat demiri fiyatının 15 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %1,3, sıcak haddelenmiş rulo %0,9 düştü. Paslanmaz çelik %0,3 yükseldi.

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Yorumlar

Abdullah Ihsen

Ne rahatlaması, Türkiye de neyin yükseldikten sonra düştüğünü gördünüz. Bizim insanımız dinden uzaklaştı, fırsatçılık ilk meslekleri oldu. Kredi faizleri düşürülüyor, müteahhitler hemen fiyatları artırıyor. Emlakçılar ha keza. Bu indirim ancak bu kesimin cebine girer.
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