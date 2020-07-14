Konut satışlarındaki rekorlar gelecek aylarda da sürecek

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Konut satışlarında tüm zamanların en yüksek haziran rakamının görüldüğünü belirten sektör temsilcileri, yılın ikinci yarısında satışlardaki ivmenin süreceği ve yeni rekorlar kırılacağı görüşünde birleşiyor.

TÜİK Konut Satış İstatistiklerinden derlenen bilgiye göre, haziranda konut satışları yıllık bazda yüzde 209,7 artarak 190 bin 12'ye, ipotekli konut satışları da yüzde 1286,9 yükselerek 101 bin 504'e ulaştı ve tüm zamanların en yüksek verileri olarak kayıtlara geçti.

Kamu bankalarının düşük oranlı destek kredisi başta olmak üzere normalleşme adımları ile sektörel kampanyalar konut satışlarında söz konusu rekorların görülmesini sağladı. Geçen ay hem en yüksek haziran satış rakamı hem de tüm zamanların en yüksek ipotekli satış rekoru görüldü.

Daha önce aylık bazda en yüksek haziran satış adedi 2018'de 119 bin adet olarak görülmüştü. Tüm zamanların ipotekli satış rekoru ise Eylül 2019'da 57 bin 219 adetle zirve yapmıştı.

Sektör temsilcileri, haziranda gerçekleşen yüksek satış rakamlarının yılın ikinci yarısınında da süreceği ve yeni rekorlar kırılacağı görüşünde.

- "Konut alıcısına tarihi fırsatlar sunuldu"

AA muhabirine açıklamada bulunan Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, salgın nedeniyle nisan ve mayısta gerileyen satışların 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci ve hükümetin devreye aldığı destek paketiyle artışa geçtiğini söyledi.

Ertelenen yatırımlar için imzaların atılmaya başlandığını dile getiren Özyurt, her türlü yatırımcının bu dönemi tarihi bir fırsat olarak nitelendirdiğini söyledi.

Satış ofislerinde neredeyse durma noktasına gelen faaliyetlerin haziranda hız kazandığını dile getiren Özyurt, yüzde 0,64 faiz oranı, 12 ay ödemesiz dönem ve 15 yıla varan vade içeren kampanyanın yatırımcıya büyük fırsat sunduğunu vurguladı.

Özyurt, "Henüz daha yolun başındayız. Satışlardaki hareketlilikle konut geliştiriciler yeniden moral buldu. Artışa geçen satışlar, önümüzdeki ayları tetikleyecek. Bunu satış ofislerimizde giderek artan trafikten çok net okuyabiliyoruz. Sektörümüzde hem toparlanma hem de canlanma dönemi başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Orta gelir düzeyini hedefleyen paketin amacını aşarak tüm kesimlerin aksiyon almasını sağladığını anlatan Özyurt, "Haziranla birlikte başlayan satışlardaki artış trendinin yılın kalan yarısında da rekorlarla sürmesini bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda giderek artan satış rakamları ile birlikte yeni yatırım projeleri de gündemimizde olacak. Konuta erişimi daha da kolaylaştıran destek paketinin kazanımları hem yüksek satış oranları hem de yeni yatırım projeleri olacak." ifadelerini kullandı.

- "İkinci yarıda yeni rekorlar gelecek"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise salgın nedeniyle tüm dünya ekonomilerinin sancılı bir süreçten geçtiği dönemde haziranda normalleşme döneminin başladığını belirterek, kampanyaların etkisiyle beklenmeyen hareketlilik görüldüğünü kaydetti.

Sektörde satışların ve normalleşmenin etkisiyle yatırım ikliminin oluştuğunu dile getiren Bahadır, yatırımcıların, altın ve dövizdeki sert iniş ve çıkışlar nedeniyle de güvenilir liman olarak gayrimenkule yöneldiğini anlattı.

Bahadır, gayrimenkuldeki artışın gelecek aylarda da süreceğini belirterek, "Gayrimenkulde ve inşaat sektöründe yatırımcı ve konut geliştirici açısından bekle ve gör dönemi, haziran itibariyle sona ermiş bulunuyor. Yatırım araçları arasında konut yatırımları ilk sıraya yükseldi. Konut geliştiriciler açısından bekleyen yatırımlarla sahaya inme zamanı. 2020'nin ilk yarısı ne kadar sancılı geçtiyse, ikinci yarısı o kadar sevindirici gelişmelere sahne olacak. Ayrıca uçuşların açılmasıyla birlikte yabancı yatırımcı taleplerinin de artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bekleyen projeler raftan inecek"

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da konut satışlarının, haziranda konut kredi kullanımında kırılan rekorlardan bahsederek, belirsizlik ortamının yerini güvene bıraktığını söyledi.

Orta gelir grubunu hedef alan kredi kampanyasının oturum ve yatırım amaçlı konut sahibi olmak isteyen herkesin ilgisini çektiğini dile getiren Akkuş, yatırımcıların bu süreci bir fırsat olarak algıladığını anlattı.

Akkuş, salgın dönemindeki kayıpların telafi edilmeye başlandığını ifade ederek, "Satışlardaki hareketlilik önümüzdeki dönemde süreklilik kazanarak bekleyen projeleri de raftan indirecek. Yükselen talebin önümüzdeki ayları da etkisi altına alarak hızla artışa geçeceğini düşünüyoruz." dedi.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, Türkiye'de başlayan ekonomik ve sosyal ölçekte normalleşme eğiliminin yabancı yatırımcıyı da harekete geçirdiğini belirterek, destek paketiyle birlikte sektörde oluşan yatırım ikliminin, tüm taraflar açısından ciddi kazanımlar barındırdığını ifade etti.

Satışlardaki artışın yeni projelerin geliştirilmesine vesile olacağını dile getiren Çulhalık, sektörde oluşan bu yeni yatırım ikliminin yılın ikinci yarısını kapsayacak yeni bir açılım dönemi başlattığını bildirdi.

Çulhalık, "Mevcut projelerin satışının hızla tamamlanacağını, yaz aylarının ardından da güz döneminde yeni projelerin konuşulacağı bir dönemi hep birlikte yaşayacağız." şeklinde konuştu.

- "Temmuz -eylül döneminde bu rakamların daha yükseklerini konuşacağız"

Golden Sign Satış ve Pazarlama Şirketi Kurucusu Gül Gül de sektöre kazandırılan destek paketi sayesinde zaman zaman durma noktasına gelen satışların beklenilenin çok üzerinde arttığını söyledi.

Sektörde benzeri olmayan türden bir toparlanma döneminin yaşandığını vurgulayan Gül, salgın döneminde teknolojik alt yapısı olan şirketlerin dönemi daha hareketli geçirdiğini, online tanıtımları ve pazarlamayı sürdürdüğünü anlattı.

Nisan ve mayıstaki gerilemenin hızla tolere edileceği bir dönemde olduklarını anlatan Gül, "Temmuz, ağustos ve eylül döneminde bu rakamların çok daha fazlasını konuşacağız. Eylülden itibaren de yeni projelerin gündem maddesi olduğu, projelerin birbiriyle yarıştığı bir dönemin başlangıcını yaşayacağız." dedi.