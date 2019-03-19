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Konut satışları yüzde 7.6 arttı

TÜİK'in açıkladığı şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,6 artış gösterdi.

19 Mart 2019 Salı 11:58
Konut satışları yüzde 7.6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,6 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 18,2 azalarak 78 bin 450 oldu. Konut satışlarında İstanbul 14 bin 462 konutla ilk sırada (yüzde 18,4) yer aldı. Yabancılara yapılan konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92,1 artarak 3 bin 321 oldu. Bu alanda ilk sırada bin 440 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 672 satışla Antalya, 196 satışla Ankara, 192 satışla Bursa ve 138 satışla Yalova izledi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:58
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  7. konut satış istatistikleri
  8. Yabancılara yapılan konut satışları

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