Konut satışında 1 milyon rakamını aşacağız! Yeni rekorlara tanık olacağız

Buğra Kardan

2020’de konut piyasasının daha da hareketlenmesi bekleniyor. Bu beklenti gayrimenkul sektörüne güven ve moral veriyor. Sektör temsilcilerinden Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada 2020’nin 2019’a göre verimli ve iyi geçeceğini belirtti.

Polat, önümüzdeki sene konut talebinde bir miktar artış görüleceğini vurgulayarak, “Satışlar 1 milyonu bulacak hatta aşacaktır” dedi.

Faiz oranları daha da düşmeli

Gayrimenkul firmalarının yeniden atağa geçmesi için faiz oranlarının daha da gerilemesi; likiditeye erişimin kolaylaşması gerektiğini dile getiren Polat, “Tabii stabilitenin olması ve ekonomiye güven duyulması ve tüketicinin alım iştahının artması da şart” ifadesini kullandı.

Yabancıya satış artacak

Yabancılara konut satışının artacağını anlatan Polat, şunları kaydetti: “Şu anda talep 40 bin seviyelerinde. İleride 80 bin ila 100 bin mertebelerini de görürüz. Görürüz ama bu anlamda bir tarih veremiyorum. Bir senede 80 bin ila 100 bin rakamlarına tanık olur muyuz, bilemiyorum. Yine de umutluyum. Malum yabancıların konut almalarını kolay kılacak önemli adımlar atıldı. Bu adımlar meyvelerini veriyor, verecek. Satışlarda ibrenin yukarı yönlü oluşu ümit verici.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafında ilan edilen Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nı olumlu bulan Polat, şu görüşleri paylaştı: “Toplam 6.7 milyon konutun elden geçirilecek olması çok iyi bir haber. Öyle görünüyor ki ilk etapta yani 5 senede 1.5 milyon konut dönüştürülecek. Ki bu da her sene 300 bin konuta denk geliyor. Plan gayet iyi. Üretime ve satışa katkı sunar, ivme getirir. Bu bir yana planda dönüşümün ehil ellerce, deneyimli firmalarca yapılmasının öngörülmesi yerindedir. Kuşkusuz, H grubu müteahhitlerin dönüşümlere girememeleri daha kaliteli konutlar üretilmesine imkân tanıyacaktır.”

Korunaksız yapı kalmamalı

İstanbul’un deprem bölgesi olduğuna işaret eden Polat, “Şehirde afetlere karşı korunaksız yapı kalmamalıdır. Konutların yüzde 70’i yıkılmalıdır. Bu konu hayati önemdedir. Öbür taraftan devlet, mutlaka ve mutlaka dönüşümlere aktif olarak katılmalıdır. Tecrübeli müteahhitleri yanına alarak dönüşüme odaklanmalıdır. Gerek İstanbul’da gerekse diğer afet alanlarında yer alan illerde binalar derhal elden geçirilmelidir” tavsiyesinde bulundu.

Projelerimiz takdir topluyor

Polat Holding’in toplam 20 bin konut ürettiğini hatırlatan Polat, şöyle devam etti: “Şükür ki, her bir dairemiz övgü topladı. Bu övgüler bizi yeni projeler ortaya koymaya yöneltti. Ülkemizde hayata geçirdiğimiz Piyalepaşa çok beğenildi. Buradan aldığımız güçle dışa açıldık ve Avrupa’nın göbeğinde bulunan Budapeşte’de Duna Pearl projemizi için düğmeye bastık. 200 daire ve 100 odalı otelin yer aldığı bu projemiz Budapeşte’nin önemli bölgelerinden Little Manhattan olarak da anılan Ujlipatvaros’ta bulunuyor. Tuna Nehri’ni görüyor. Margaret Adası’nın tam karşısında olup metroya çok yakın bir yerde konumlanıyor.” Polat, sözlerine Duna Pearl’in konut yatırımcılarından ilgi göreceğini de ekledi.

Aklı olan konuta yatırım yapar

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, konut fiyatlarının uygun olduğuna dikkat çekti. Ekonominin gücü ve tüketici güvenine paralel olarak fiyatların artacağını iddia eden Polat, “Bu nedenle her ortamda ‘Aklı olan şu dönemde daire alır, yatırım yapar” önerisini sunuyoruz. Türkiye’nin kuvvetli bir ülke olduğu, ekonomik şokları atlatacağı ardından konut bedellerinde yukarı yönlü oynamalar görüleceği unutulmamalı. Ve vakit geçmeden konut alınmalı” tavsiyesinde bulundu.