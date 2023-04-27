Konut satış raporu belli oldu

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri için elde edilmesi zor verilere dayalı gayrimenkul fiyat endeksleri üreten REIDIN, Türkiye genelinde satılık ve kiralık konut fiyatları raporunu yayınladı. Raporda, 2023 Mart ayı ile bir önceki yılın Mart ayına ait satılık ve kiralık konut fiyatları karşılaştırıldı. Raporda sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getiriye bakıldığında 2023 Mart ayında ülke genelinde aylık bazda %5,89, yıllık bazda ise %130,15 şeklinde gerçekleştiği görülüyor. Amortisman süresi ülke düzeyinde 20,9 yıl olarak ölçüldüğünde konut yatırımının yıllık brüt getiri oranının ise % 4,9 olduğu kaydediliyor.

Konut Satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir: Bitlis, En düşük olduğu şehir: Çankırı

Fiyatların en yüksek ve en düşük olduğu illere de yer verilen araştırmada; 2023 Mart ayında Bitlis'te metrekare başına konut satış fiyatlarının %12,91 artış gösterdiği ve Bitlis’in satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir olduğu gözleniyor. Çankırı'nın da metrekare başına konut satış fiyatlarının % 2,86 azalış ile satış fiyatlarının en çok düşük olduğu şehir olduğu belirtiliyor.

Kira artış oranlarına bakılığında; 2023 Mart ayında Karaman’da metrekare başına konut kira değerleri %24,58 artış göstererek kiraların en çok yükseldiği şehir olduğu belirtiliyor. Hakkari de metrekare başına konut kira değerleri %3,42 azalış ile kiraların en çok düştüğü şehir olarak gösteriliyor.

Deprem bölgesinde konut fiyatları

Raporda depremden etkilenen 11 şehirdeki konut fiyatları ile ilgili de değerlendirme yer alıyor. 11 il nezdinde 2023 Mart ayında Şubat ayına göre satılık konut fiyatları incelendiğinde ortalama %4,66, kiralık konut fiyatlarında ortalama %8,91 oranında artış gözleniyor. 2023 Şubat ayında Ocak ayına göre satılık konut fiyatlarında gözlenen ortalama değişim %4,46, kiralık konut fiyatlarında ise ortalama %4,81 artış olduğu da belirtiliyor.

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Üç Büyük İlde Konut Satış ve Kira Oranları

Ankara, İstanbul ve İzmir illerine yönelik yapılan incelemeler doğrultusunda satılık konut fiyatları 2023 Mart ayında Şubat ayına göre sırasıyla Ankara’da ortalama %7,73, İstanbul’da %5.00 ve İzmir’de % 5,51 düzeyinde artış gösterirken, kiralık konut fiyatlarında bu ortalamada Ankara’da %17,81, İstanbul’da %5,33 ve İzmir’de %8,87 artış gözleniyor.



Ankara, İstanbul ve İzmir için 2023 Şubat ayında Ocak ayına göre satılık konut fiyatlarına bakıldığında gözlenen ortalama değişim ise sırasıyla %5,07, %4,82ve %6,04 iken, kiralık konut fiyatlarında bu sıralamada ortalama %8,99, %5,14 ve % 6,39artış olduğu belirtiliyor. 2023 Mart ayında konut satış değeri en fazla artış gösteren ilk 5 İstanbul ilçesi Çatalca, Adalar, Bağcılar, Çekmeköy ve Silivri olurken, konut kira değerinde en çok yükseliş görünen ilk beş ilçenin; Çatalca, Ümraniye, Başakşehir, Sancaktepe ve Gaziosmanpaşa olduğu belirtiliyor.

2023 Mart ayında en yüksek aylık nominal getiriye sahip kalem yüzde 5.89 ile konut oldu

REIDIN CEO’su Mustafa Vardar konut satışlarının önemine ve bu konudaki resmi rakamlara değindi: “TÜİK Konut Satış Sayısı İstatistikleri’ne göre Türkiye genelinde Mart ayında toplam 105,476 adet konut satıldığını görüyoruz. Toplam konut satış sayısında 2023 Mart ayında bir önceki aya göre %31,79, geçen yılın aynı dönemine göre de %21,4azalış söz konusu. Depremden etkilenen 11 ilde Mart ayında satılan konut sayısı toplamı 9443 iken, ortalaması 858 adet. Şubat ayında toplam sayı 5132, ortalama ise 467 adet konut idi. Ülke genelinde farklı varlık sınıflarının yatırım getirileri incelendiğinde 2023 Mart ayında en yüksek aylık nominal getiriye sahip kalem 5.89% ile konut olurken, sıralamayı %3,77ile külçe altın ve %3,72 ile BIST-100 izliyor. Yıllık nominal getirilerde ise BIST-100 %144,45 ile en yüksek getiriye sahip yatırım aracı olarak ilk sırada yer alırken konut %130,15 ile ikinci, Devlet İç Borçlanma Senetleri(DIBS) ise %53,36 ile üçüncü sırada bulunuyor. 2023 yılı 2. çeyrekte, geçen çeyrek dönemine göre REIDIN Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi ‘ne göre %24,0 azalış göstererek %85,1). REIDIN Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi ise aynı dönem için %11,7 azalış göstererek %141,4 olarak ölçülmüştür”